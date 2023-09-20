Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира, считает канцлер Германии

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, более широкое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепление международного сотрудничества в целом.

"ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности", - сказал Шольц. По его словам, очевидно, что страны Азии, Африки и Латинской Америки заслуживают большего веса в этом органе. "Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами. Ни одна страна не должна блокировать такие открытые переговоры с максимальными требованиями. Германия также не делает этого", - подчеркнул канцлер.

В то же время он заметил, что все больше партнеров, в том числе три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявляют о своем желании продвинуться вперед в вопросе реформирования. Под ними Шольц подразумевал Великобританию, США и Францию. Канцлер ФРГ также призвал поддержать кандидатуру Германии, которая хочет стать одним из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах.

В своей речи глава правительства ФРГ вновь подчеркнул важность расширения международного сотрудничества, в частности, со странами глобального Юга. "Наша свобода, наша демократия и наше процветание глубоко связаны с благополучием Европы и всего мира", - констатировал глава правительства ФРГ. По его мнению, укрепление существующих альянсов так же важно, как и поиск новых партнеров. Только так, как считает Шольц, "можно снизить риски чрезмерной односторонней зависимости".

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.