Премьер Японии назвал ядерное разоружение делом всей его жизни

Фумио Кисида отметил, что Токио будет способствовать диалогу между ядерными державами и странами, у которых нет ЯО

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал ядерное разоружение делом всей его жизни и заявил о намерении продвигать диалог с целью достижения мира без ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Для меня как уроженца Хиросимы, которая подверглась атомной бомбардировке, ядерное разоружение является делом всей моей жизни", - сказал он. "Мы будем поддерживать и укреплять систему Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для достижения мира, свободного от ядерного оружия", - добавил Кисида.

По его словам, Япония также намерена "продвигать диалог между ядерными державами и странами, не обладающими ядерным оружием". Кроме того, премьер Японии заявил, что Токио выделит на эти цели 3 млрд иен ($20 млн). "Я призываю всех использовать любую возможность, чтобы затронуть значимость ядерного разоружения и предпринять конкретные действия в этом направлении", - констатировал глава японского правительство

Атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Сейчас общее число жертв превышает 350 тыс.