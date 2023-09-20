Туркмения считает эффективным формат C5+1 для развития Центральной Азии

Формат был создан в 2015 году и проводился на уровне министров иностранных дел и экспертов

АШХАБАД, 20 сентября. /ТАСС/. Туркмения считает формат C5+1 эффективной площадкой для наращивания экономического сотрудничества, поддержания безопасности, а также устойчивого развития в Центральной Азии. Об этом сообщило государственное агентство TDH по итогам участия президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в саммите формата C5+1 (страны Центральной Азии и США).

Как пишет агентство, на саммите лидеры стран обсудили безопасность, торговлю, изменение климата и другие темы. Кроме того, были обсуждены основные международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отмечается, что Туркмения успешно сотрудничает с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном как по линии крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, так и в рамках дипломатической платформы C5+1.

Формат C5+1 (страны Центральной Азии и США) был создан в 2015 году и проводился на уровне министров иностранных дел и экспертов. В этот раз совещание впервые прошло на уровне глав государств. В нем приняли участие президенты США Джо Байден, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.