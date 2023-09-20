Правительство Колумбии и бывшие повстанцы РВСК договорились о прекращении огня с 8 октября

В этот день в муниципалитете Тибу начнутся переговоры

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сентября. /ТАСС/. Представители правительства Колумбии и бывшие бойцы расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) договорились о прекращении огня сроком на 10 месяцев начиная с 8 октября. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, которое было опубликовано во вторник офисом уполномоченного по делам мира.

"8 октября - начало переговоров и вступление в действие соглашения об уважении гражданского населения и временном двустороннем прекращения огня", - говорится в документе. Согласно обнародованному графику, с 11 ноября по 8 августа 2024 года стороны будут наблюдать за результатами соглашения о защите населения и прекращении огня.

Переговоры начнутся в муниципалитете Тибу, расположенном в департаменте Норте-де-Сантандер.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.