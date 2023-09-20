20 сентября, 04:14
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Япония призвала Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

МИД страны выступил за то, чтобы стороны конфликта урегулировали ситуацию дипломатическим путем

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Япония призывает Азербайджан незамедлительно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, а всем сторонам конфликта вступить в диалог. Об этом говорится в опубликованном МИД Японии сообщении.

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"Япония серьезно обеспокоена текущим обострением ситуации в Нагорном Карабахе, решительно призывает к немедленному прекращению агрессии и военных действий Азербайджана", - подчеркивается в сообщении японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также призвал все стороны конфликта вступить в диалог для мирного урегулирования ситуации. 

Теги:
АзербайджанАрменияЯпонияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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