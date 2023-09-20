Япония призвала Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

МИД страны выступил за то, чтобы стороны конфликта урегулировали ситуацию дипломатическим путем

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Япония призывает Азербайджан незамедлительно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, а всем сторонам конфликта вступить в диалог. Об этом говорится в опубликованном МИД Японии сообщении.

"Япония серьезно обеспокоена текущим обострением ситуации в Нагорном Карабахе, решительно призывает к немедленному прекращению агрессии и военных действий Азербайджана", - подчеркивается в сообщении японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также призвал все стороны конфликта вступить в диалог для мирного урегулирования ситуации.