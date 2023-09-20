20 сентября, 04:48
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили об успешном продолжении антитеррористических мероприятий в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании боевых позиций и техники ВС Армении

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об успешном продолжении антитеррористических мероприятий в Карабахе и уничтожении боевых позиций и военной техники армянских формирований.

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"Антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском экономическом районе, успешно продолжаются. Обезврежены принадлежащие формированиям Вооруженных сил Армении боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и ракетно-зенитные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения", - говорится в сообщении военного ведомства. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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