Австралия призвала реформировать ООН в соответствии с вызовами времени

Глава МИД страны Пенни Вонг отметила, что Канберра считает, что организация во многих вопросах не соответствует тому, какой она должна быть в современном мире

СИДНЕЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Канберра призывает к реформированию ООН и стремится сотрудничать с партнерами для того, чтобы эта организация отвечала вызовам времени. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, выступая на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Австралия придерживается мнения, что во многих вопросах ООН не соответствует тому, какой мы хотим видеть эту организацию, и тому, какой она должна быть в [современном] мире. Мы намерены работать с партнерами для того, чтобы Организация Объединенных Наций развивалась и отвечала вызовам нашего времени", - сказала Вонг.

Также глава МИД подчеркнула, что Австралия, "не будучи сверхдержавой, всецело полагается на систему правил и норм диалога и переговоров". "Мы крайне заинтересованы в том, чтобы ООН работала и работала как можно лучше", - сказала она, напомнив, что Канберра участвовала "в создании Организации Объединенных Наций на самом раннем этапе".