США и страны Персидского залива призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ

Тегерану также указали на необходимость остановить распространение беспилотных летательных аппаратов

ДУБАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Главы МИД США и стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали Иран сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в понедельник в Нью-Йорке встречи.

"Министры подтвердили свою поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия, вновь призвав Иран к полноценному сотрудничеству с МАГАТЭ", - следует из документа, текст которого опубликован в среду на сайте секретариата ССАГПЗ. Они также призвали Тегеран "остановить распространение беспилотных летательных аппаратов и другого опасного оружия, которое представляет серьезную угрозу безопасности региона".

В субботу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

Позднее агентство Tasnim сообщило, что этот шаг Тегерана связан с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция. 14 сентября эти четыре страны на заседании Совета управляющих МАГАТЭ потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся наличия частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине.