Глава МИД Армении призвал запустить механизмы ОБСЕ для остановки конфликта в Карабахе

Арарат Мирзоян отметил, что Азербайджан, "руководствуясь чувством безнаказанности, воспринимает отсутствие сдерживающих мер со стороны международных структур как вседозволенность и стремится добиться этнической чистки в Нагорном Карабахе путем применения открытой силы"

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Нью-Йорке на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи призвал срочно запустить механизмы организации, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"В центре внимания [в ходе] встречи были наиболее серьезные вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, возникшие в результате широкомасштабной агрессии, осуществленной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха с 19 сентября. Министр Мирзоян отметил, что Азербайджан, руководствуясь чувством безнаказанности, воспринимает отсутствие сдерживающих мер со стороны международных структур как вседозволенность и стремится добиться этнической чистки в Нагорном Карабахе путем применения открытой силы. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул важность срочного запуска соответствующих механизмов ОБСЕ", - отмечается в релизе.