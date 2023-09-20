20 сентября, 05:15
Палестино-израильский конфликт

На Западном берегу два палестинца погибли при столкновениях с израильскими военными

По данным Минздрава Палестины, за сутки жертвами вооруженных столкновений стали не менее шести человек

БЕЙРУТ, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере двое палестинцев погибли в результате столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины в своем Telegram-канале.

"19-летний палестинец умер от огнестрельной раны головы, нанесенной ему солдатами оккупационной армии (имеется в виду Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) в ходе их нападения на лагерь Акабат-Джабр в провинции Иерихон. Еще один молодой человек погиб от ран, которые он получил в результате вторжения оккупантов в лагерь Дженин во вторник вечером, ему было 29 лет", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки жертвами вооруженных столкновений с израильскими военными стали не менее шести палестинцев: четверо из них погибли в Дженине, один - в секторе Газа, а еще один - в провинции Иерихон. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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