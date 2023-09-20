В Нигерии заявили о стремлении восстановить демократию в Нигере после переворота

Как отметил нигерийский президент Бола Тинубу, серия переворотов в государствах Африки "не свидетельствует о поддержке" идеи насильственной смены власти

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Нигерия как страна - председатель ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) стремится восстановить демократический порядок в Нигере после прихода в нем к власти военных мятежников. Об этом заявил нигерийский президент Бола Тинубу, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Что касается Нигера, то мы ведем переговоры с военными лидерами. Как председатель ECOWAS я стремлюсь помочь восстановить демократическое правление [в Нигере] таким образом, чтобы оно решало политические и экономические проблемы, стоящие перед этой страной, в том числе проблему, связанную с экстремистами, стремящимися разжечь нестабильность в регионе", - сказал лидер Нигерии.

Также Тинубу заявил, что "протягивает руку дружбы всем, кто искренне поддерживает эту миссию". В своем выступлении президент отметил, что серия переворотов в государствах Африки "не свидетельствует о поддержке" идеи насильственной смены власти, напротив необходимо найти "решение извечных проблем", с которыми сталкиваются эти страны.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.