СМИ: в Нью-Дели заявили, что Оттава игнорировала запросы об экстрадиции террористов

По данным канала NDTV, члены группировок нашли убежище в Канаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Индийские официальные лица утверждают, что по меньшей мере девять антииндийских сепаратистских группировок базируются на территории Канады и Оттава проигнорировала многочисленные запросы об экстрадиции преступников. Об этом сообщил телеканал NDTV.

"Вопрос об экстрадиции разыскиваемых террористов и преступников поднимался индийскими властями на многочисленных дипломатических переговорах и переговорах по вопросам безопасности, но канадские власти оставались уклончивыми и нагло поддерживали эти террористические элементы", - приводит слова официальных лиц телеканал.

По словам представителей индийских властей, имена которых не называются, в Канаде действуют халистанские группировки, такие как Всемирная сикхская организация, "Силы тигров Халистана", "Сикхи за справедливость" и Международная организация Баббара Халсы. Последняя из списка "работает под кураторством Пакистана", заявили в Нью-Дели.

Кроме того, они указывают, что канадской стороне передали "многочисленные досье". Восемь человек, причастных к террористической деятельности, и столько же террористов, вступивших в сговор с пакистанской разведкой, нашли убежище в Канаде, указал NDTV.

Дипломатический кризис между Индией и Канадой

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара в июне 2023 года. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Глава МИД добавила, что ожидает полного сотрудничества от Нью-Дели по этому вопросу.

Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность.