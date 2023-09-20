СМИ: в Сенате Конгресса отменили дресс-код

Он остается в силе в нижней палате, сообщил портал Axios

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Сенаторы Конгресса США получили возможность приходить на заседания в повседневной одежде после отмены дресс-кода, предписывающего носить костюм с галстуком или строгое платье. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, в понедельник лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил парламентскому приставу, что он больше не обязан следить за соблюдением дресс-кода законодателями. "Сенаторы могут выбирать, что носить в зале заседаний. Я продолжу носить костюм", - приводит издание выдержку из заявления Шумера.

Портал уточняет, что поводом для отмены стало поведение сенаторов, которые начали отказываться от костюмов и галстуков, на протяжение десятилетий считавшихся рекомендованной формой рабочей одежды законодателей. Так, Джон Феттерман (демократ от штата Пенсильвания) неоднократно являлся на работу в мешковатых шортах и толстовке. Как уточняет портал, отмена не касается членов Палаты представителей Конгресса.

Это решение вызвало критику со стороны представителей Республиканской партии. 46 сенаторов-республиканцев направили Шумеру письмо, в котором выразили "глубокое разочарование и решительное неодобрение" отмены дресс-кода, призвав немедленно его возобновить. "Разрешение носить на заседаниях Сената повседневную одежду отражает неуважение к институту, которому мы служим, и к американским семьям, которые мы представляем", - указано в письме.

Портал напоминает, что официального дресс-кода для законодателей никогда не существовало, мужчины традиционно носили костюм с галстуком, а женщины - платье с закрытыми плечами или брючный костюм. В 2019 году по инициативе сенатора от Демократической партии Эми Клобушар (штат Миннесота) женщинам в верхней палате разрешили надевать платья без рукавов. Несколькими годами ранее носить такие платья разрешили женщинам из числа членов Палаты представителей.