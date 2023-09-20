США и страны Персидского залива усилят сотрудничество в сфере безопасности

Они приняли совместное заявление по итогам прошедшей в Нью-Йорке встречи

ДУБАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств США и стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, в том числе в киберпространстве. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в понедельник в Нью-Йорке встречи.

"Министры подтвердили совместную решимость способствовать достижению региональной безопасности, стабильности и процветания в рамках сотрудничества и стратегического партнерства между странами Персидского залива и США. Они подтвердили решимость укреплять и выстраивать отношения во всех областях, включая сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также развивать коллективный подход к региональным проблемам", - следует из документа, текст которого опубликован на сайте секретариата ССАГПЗ.

Главы внешнеполитических ведомств США и стран ССАГПЗ указали на важность продолжения проведения "встреч специализированных рабочих групп с целью достижения высочайшей степени координации". Они рассчитывают, что консультации совместных рабочих групп, в том числе по вопросам кибербезопасности, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и морской безопасности, пройдут до конца года.

В контексте взаимоотношений с Ираном министры иностранных дел США и стран Персидского залива также подтвердили "приверженность [обеспечению] свободного судоходства и морской безопасности в регионе, а также предотвращению любых незаконных действий на море или где-либо еще, которые могли бы поставить под угрозу морские пути, международную торговлю и нефтяные объекты в странах Персидского залива".

Через воды Персидского залива проходят важнейшие пути транспортировки нефти и газа из богатых углеводородами стран ССАГПЗ в Азию и Европу. Ввиду сложных взаимоотношений между Ираном и США в этом регионе нередко происходят инциденты, связанные с судоходством. Так, 5 июля пресс-служба Пентагона выступила с утверждением, что американские ВС предотвратили две попытки захвата нефтяных танкеров иранскими ВМС после того, как те открыли огонь по одному из судов недалеко от побережья Омана. Источник иранского агентства IRNA в Минобороны республики опроверг эту информацию. По версии Тегерана, передало агентство Tasnim, ВМС республики пытались остановить следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов нефтяной танкер Richmond Voyager после того, как корабль столкнулся с иранским судном и покинул место аварии, не оказав помощи пострадавшим.