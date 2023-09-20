В Иране заявили о беспрецедентном развитии отношений с Россией в оборонной сфере

Министр обороны и поддержки Вооруженных сил страны Мохаммад Реза Аштиани отметил, что "за последние несколько лет Россия и Иран значительно расширили спектр своего сотрудничества"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Москвой и Тегераном в оборонной сфере получили беспрецедентное развитие за последние 10 лет, заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Тегеране в среду.

"За последнее десятилетие наши отношения в оборонной сфере и в сфере безопасности получили беспрецедентное развитие. Ваш визит и подписание меморандума о взаимопонимании знаменует наступление совершенно нового, принципиально нового периода в наших двусторонних отношениях", - сказал он.

"Наши отношения, - отметил министр, - знаменуются также поддержкой лидеров наших стран, гарантируют безопасность и стабильность в регионе". "Вашу личную роль в наших двусторонних отношениях сложно переоценить", - сказал Аштиани, обращаясь к Шойгу. Он отметил, что сейчас происходят "значительные изменения в мироустройстве".

"Многие страны наконец-то стали задумываться о создании многополярного мира, эти страны стали мыслить независимо, и к радости своей хочу отметить, что в их числе и европейские страны тоже", - подчеркнул министр. По его словам, "встречи в рамках организации ШОС, а также БРИКС демонстрируют, что многие страны переориентируются на многополярность".

Аштиани отметил также, что "за последние несколько лет Россия и Иран значительно расширили спектр своего сотрудничества". "В частности, хотел бы отметить региональную проблематику, а именно совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнул он.

По оценке иранского министра, события в мире сложились таким образом, что у Ирана и России "появились все предпосылки для создания прочного и крепкого союза". "Уверен, что наше сотрудничество приведет к миру и стабильности на международной арене", - сказал Аштиани, отметив, что есть несколько вопросов касательно международной и региональной проблематики, которые он хотел бы обсудить с министром обороны России.