20 сентября, 07:24

Умеров обсудил с Остином гарантии безопасности Украины

Главы Минобороны Украины и военного ведомства США также поговорили о насущных потребностях ВСУ на фронте

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой военного ведомства США Ллойдом Остином "насущные потребности" Киева в вооружениях и "гарантии безопасности" страны. Об этом сообщил Умеров в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы обсудили насущные потребности Украины на фронте, а также гарантии безопасности нашего государства", - написал он.

19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла пятая встреча созданной странами Запада контактной группы по координации военной помощи Украине, на полях которой Умеров провел ряд двусторонних встреч. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдУмеров, Рустем Энверович
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