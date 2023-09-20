Президент Польши сравнил поведение Украины с отчаянием утопающего

Анджей Дуда заявил, что страна имеет право защищаться от причинения ей вреда

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября /ТАСС/. Украина ведет себя как утопающий, отчаянно хватаясь за все возможности, но Польша имеет право защищать себя от возможного вреда. Такое мнение выразил 19 сентября президент республики Анджей Дуда, комментируя журналистам односторонний запрет на ввоз украинского зерна.

"Украина ведет себя как утопающий, хватающийся за все, но мы, помогая ей, имеем право защищаться от причинения нам вреда", - сказал президент, беседовавший с журналистами после своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Разумеется, мы должны действовать так, чтобы защититься от вреда, поскольку утопающий не получит помощи, если утопит и нас с собой. Значит, мы должны защищать наши интересы и будем это делать эффективно и решительно", - продолжил Дуда.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, ЕК нарушает таким образом положения соглашения об ассоциации и условия свободного рынка, поэтому Украина готова отстаивать свои права в судах.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Киев подал жалобу в ВТО.