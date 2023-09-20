Минобороны Азербайджана заявило о захвате трофеев армянских формирований в Карабахе

Начальник пресс-службы ведомства Анар Эйвазов также обвинил армянскую сторону в попытках вооружить мирное население

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана захватили в Карабахе в качестве трофеев минометы и грузовики с боеприпасами, принадлежащие армянским формированиям, сообщил начальник пресс-службы азербайджанского министерства обороны Анар Эйвазов.

"В ходе продолжающихся локальных антитеррористических мероприятий в качестве трофеев были захвачены четыре миномета, а также шесть грузовиков марки "Урал" с боеприпасами", - сказал Эйвазов.

Он также обвинил армянскую сторону в попытках вооружить мирное население. "По нашим данным, армянская сторона насильно вооружает мирное население, пытаясь заставить гражданских встать на позиции", - добавил он.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе сообщило об эвакуации мирного населения и призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня. МИД РФ призвал стороны конфликта исключить жертвы среди гражданских и остановить кровопролитие, а также вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.