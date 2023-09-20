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обновлено 20 сентября, 07:18
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку опровергли сообщения об обстреле сопровождаемой миротворцами РФ гражданской колонны

В Минобороны Азербайджана также назвали дезинформацией утверждения армянских СМИ об обстреле населенного пункта Агдере в Карабахе

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло публикации в армянском сегменте соцсетей об обстреле сопровождаемой российскими миротворцами гражданской колонны на Лачинской дороге.

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"Распространяемая в некоторых аккаунтах в армянском сегменте соцсетей информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы обстреляли движущуюся в сопровождении российского миротворческого контингента гражданскую колонну на Лачинской дороге, не соответствует действительности и носит характер дезинформации. Категорически опровергаем эти беспочвенные утверждения", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также назвали дезинформацией утверждения армянских СМИ об обстреле азербайджанской армией населенного пункта Агдере в Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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