Столтенберг уверен, что США продолжат выделять Украине средства

Генеральный секретарь НАТО заявил, что прекращение поддержки обойдется Западу "гораздо дороже в долгосрочной перспективе", поскольку тогда союзники станут "уязвимыми для российского или китайского принуждения и военных угроз"

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат оказывать финансовую поддержку Украине на фоне опасений республиканцев касательно отсутствия контроля за выделенными Киеву средствами.

"Я уверен, что Соединенные Штаты и все союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину", - заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg. Прекращение поддержки обойдется Западу "гораздо дороже в долгосрочной перспективе", считает политик, поскольку тогда союзники станут "уязвимыми для российского или китайского принуждения и военных угроз". По его словам, поддержка западных стран имеет для Украины огромное значение.

Генсек отметил, что с 2014 года участники альянса на $450 млрд увеличили расходы на оборонную сферу, приняв на себя обязательство довести минимальный уровень военных расходов до 2% ВВП. "Расходы на оборону в Европе и Канаде [в этом году] выросли на 8,3% в реальном выражении, что является самым большим увеличением [взносов] в НАТО за последние десятилетия", - добавил он.

Столтенберг также заявил, что ожидает вступления Швеции в состав альянса в ближайшее время. "[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган очень четко заявил как на встречах со мной в совместном заявлении, которое мы согласовали, так и публично на пресс-конференциях, что он ратифицирует протокол о присоединении Швеции", - подчеркнул генсек. По его словам, это произойдет "этой осенью" после того, как парламент Турции возобновит работу после летних каникул.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти отказался подтвердить готовность санкционировать выделение Украине нового крупного пакета американской финансовой помощи. По словам спикера, сначала Киеву необходимо предоставить Вашингтону отчетность касательно расходования предыдущих сумм, а также план действий, который приведет украинскую сторону к победе в конфликте с Россией.

Исполнительная ветвь власти США 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) написала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что президент Украины Владимир Зеленский уже получил более $113 млрд из заработанных американскими налогоплательщиками денег и высказалась против выделения Киеву новой американской помощи.