В Баку заявили о постоянном контакте с миротворцами РФ на фоне эскалации в Карабахе

Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов опроверг сообщения о том, что подразделения его страны якобы обстреляли сопровождаемую миротворцами колонну с мирным населением, эвакуирующимся из Карабаха

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана поддерживают оперативные контакты с размещенными в Карабахе российскими миротворцами. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов.

"Мы поддерживаем постоянный оперативный контакт с представителями российского миротворческого контингента, обеспечиваются все условия для исполнения миротворцами их обязанностей", - сказал он.

Представитель ведомства также опроверг сообщения армянской стороны о том, что азербайджанские подразделения якобы обстреляли сопровождаемую миротворцами колонну с мирным населением, эвакуирующимся из Карабаха.

Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе ранее сообщило об эвакуации мирного населения и призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня. МИД РФ призвал стороны конфликта исключить жертвы среди гражданских и остановить кровопролитие, а также вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.