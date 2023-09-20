20 сентября, 07:03
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили о постоянном контакте с миротворцами РФ на фоне эскалации в Карабахе

Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов опроверг сообщения о том, что подразделения его страны якобы обстреляли сопровождаемую миротворцами колонну с мирным населением, эвакуирующимся из Карабаха

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана поддерживают оперативные контакты с размещенными в Карабахе российскими миротворцами. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов.

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"Мы поддерживаем постоянный оперативный контакт с представителями российского миротворческого контингента, обеспечиваются все условия для исполнения миротворцами их обязанностей", - сказал он.

Представитель ведомства также опроверг сообщения армянской стороны о том, что азербайджанские подразделения якобы обстреляли сопровождаемую миротворцами колонну с мирным населением, эвакуирующимся из Карабаха.

Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе ранее сообщило об эвакуации мирного населения и призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня. МИД РФ призвал стороны конфликта исключить жертвы среди гражданских и остановить кровопролитие, а также вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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