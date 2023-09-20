СМИ: Пекин установил станции системы слежения на спорных островах Южно-Китайского моря

По данным газеты South China Morning Post, это позволит устранить слепое пятно для системы автоматической идентификации судов в местных водах

ГОНКОНГ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Китая установили две наземные станции спутникового слежения в районе спорных Парасельских островов Южно-Китайского моря. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее информации, станции, подключенные к китайской наземной системе автоматической идентификации судов (AIS), установлены на маяках, расположенных в северной и юго-восточной части Парасельских островов. Они размещены для "решения проблемы наличия слепого пятна для системы AIS страны в местных водах" и существенно повысят эффективность наблюдения за судами в этом районе, сообщает газета. КНР также планирует использовать станции слежения для "защиты экологии островов и рифов [региона] и обеспечения более безопасной и надежной навигации судов в Южно-Китайском море", пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, центры используют для определения местоположения судов и передачи сигналов на национальную спутниковую систему BeiDou, созданную Китаем в 2020 году в качестве альтернативы американской GPS. Для наблюдения за морскими судами на ее базе также была создана система AIS. Власти Китая требуют от морских судов в водах юрисдикции страны обязательного наличия ретранслятора AIS для облегчения их отслеживания и идентификации. Как и GPS, BeiDou не требует обязательного наличия наземных станций для обеспечения навигации или определения местоположения, однако наземная станция, расположенная непосредственно в регионе, может значительно повысить точность передачи сигналов и повысить эффективность применения системы, в том числе в военных целях, указывает газета.

Китай на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.