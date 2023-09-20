В Катаре считают, что обмен заключенными улучшит отношения Ирана и США

Как заявил премьер и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, сделка является "отличным кирпичиком" для восстановления доверия между Тегераном и Вашингтоном

ДУБАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Сделка по обмену заключенными между Ираном и США улучшит атмосферу в отношениях Тегерана и Вашингтона и поспособствует восстановлению доверия между ними. Такое мнение выразил премьер и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы испытали такую гордость, когда Катар помог вернуть этих людей их семьям", - заявил он в интервью американскому каналу CNN, комментируя обмен заключенными между Ираном и США при посредничестве Дохи.

Премьер Катара отметил, что сделка является "отличным кирпичиком" для восстановления доверия между Тегераном и Вашингтоном.

"Я не могу утверждать, что это приведет к [восстановлению] ядерной сделки, но это определенно приведет к улучшению атмосферы [между Ираном и США]", - добавил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. "Я надеюсь, что обе страны верят, что это приведет к созданию лучших условий для достижения полноценного соглашения по ядерной проблеме и любому другому нерешенному вопросу", - отметил он.

В понедельник состоялся обмен заключенными между Ираном и США в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел из Ирана в Доху. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику. Власти США также освободили пятерых иранских граждан, двое из них прибыли в Тегеран. Однако в тот же день президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005-2013) и министерства разведки исламской республики.

В рамках сделки по обмену заключенными Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, ранее в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро.