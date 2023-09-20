FT: стоимость 16 новых БПЛА для ВС Британии выросла на 40% из-за просчетов

По данным газеты, это связано прежде всего с решением Минобороны страны в 2021 году отложить реализацию проекта на два года

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость новых американских беспилотников Protector RG Mk1 для нужд Вооруженных сил Великобритании возросла более чем на 40%, до $2,2 млрд, из-за просчетов в закупках оборонного ведомства. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Издание ссылается на данные Минобороны (МО) Великобритании, согласно которым закупка и эксплуатация 16 беспилотников, которые должны заменить устаревшие дроны MQ-9A Reaper, первоначально оценивались в $1,54 млрд. Увеличение этого показателя до $2,2 млрд связано прежде всего с решением МО в 2021 году отложить реализацию проекта на два года, чтобы добиться экономии расходов.

Кроме того, британские военачальники решили изменить спецификацию беспилотника, включая замену его основного датчика. БПЛА производства американской компании General Atomics с размахом крыльев 24 м оснащен датчиками, предназначенными для наблюдения и наведения на цели, и имеет на вооружении бомбы весом 226 кг с лазерным наведением и ракеты "воздух - земля".

Первоначально предполагалось, что Protector поступит на вооружение к концу прошлого десятилетия. Теперь этот срок сдвинут на окончание 2024 года. Ввиду неоднократных задержек Минобороны вынуждено продлить срок эксплуатации Reaper. Необходимые для этого $60 млн будут выделены из средств, предназначенных для Protector.

По оценке члена комитета по обороне Палаты общин британского парламента Марка Франсуа, подобных случаев накопилось много. В качестве примера FT называет заключение Лондоном с компанией General Dynamics UK контракта в объеме $7 млрд на создание 589 боевых бронированных машин Ajax в 2014 году. На эти цели уже израсходовано $4,5 млрд, поставки должны были начаться в 2017 году. Однако пока британским вооруженным силам переданы только 26 машин.