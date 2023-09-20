20 сентября, 07:38
Военная операция на Украине

В Верховной раде допустили увеличение масштабов мобилизации на Украине

Leon Neal/ Getty Images
© Leon Neal/ Getty Images

Сейчас в рядах украинских войск 80% мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными, добавил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украине, возможно, придется активизировать мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств, которыми располагают российские войска. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. <...> Нужно будет увеличивать мобилизацию, чтобы можно было адекватно реагировать", - приводит его слова издание "Страна".

Он допустил, что Украине придется проводить "более интенсивную, чем сейчас", мобилизацию. При этом уже сейчас, сообщил Костенко, в рядах украинских войск 80% мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.

Мобилизация на Украине

На Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

При этом в СМИ и местных соцсетях регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. Недавно в Верховную раду внесли законопроект, который позволит открыть для электронного реестра военнообязанных их личные данные, хранящиеся в базах других ведомств. Между тем многие местные эксперты отмечают, что этот законопроект создает технические возможности для отправки "электронных повесток", хотя пока напрямую не вводит их использование. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация