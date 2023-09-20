20 сентября, 07:46
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: парламент Буркина-Фасо одобрил законопроект об отправке войск в Нигер

Министр обороны страны Кассум Кулибали сообщил, что военная помощь Нигеру будет заключаться в "предоставлении сильной руки и поддержке военного потенциала"

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Законодательная ассамблея (парламент) Буркина-Фасо переходного периода единогласно приняла законопроект, который разрешает отправку войск в Республику Нигер. Об этом сообщил информационный портал Burkina24.

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По его информации, на заседании парламента, которое прошло во вторник, выступил министр обороны страны Кассум Кулибали. "Размещение контингента [в Нигере] поможет усилить борьбу с терроризмом в Буркина-Фасо, обеспечив пункты поддержки в глубине Нигера для борьбы с террористическими группировками, которые часто укрываются там после совершения нападений на нашу территорию", - заявил он. Министр добавил, что военная помощь Нигеру будет заключаться в "предоставлении сильной руки и поддержке военного потенциала".

Кулибали отметил, что если страны - члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) нарушат устав ООН и договоры сообщества и решат напасть на Нигер "по каким-либо причинам, которые недостаточно четко определены", Буркина-Фасо "отреагирует соответствующим образом". Министр уточнил, что миссия военных Буркина-Фасо, направляемая в Нигер, рассчитана на три месяца, однако впоследствии может быть продлена.

Власти Буркина-Фасо и Мали ранее заявили в совместном коммюнике, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Они обещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера". 16 сентября Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель. 

Теги:
Буркина-ФасоНигерПопытка госпереворота в Нигере
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