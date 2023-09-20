Reuters: США завершат учения с Арменией 20 сентября, как и планировали

По словам представителя Вооруженных сил США, какой-либо связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе тут нет

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие США завершат совместные учения с армянскими войсками на территории Армении 20 сентября, как и планировалось изначально, какой-либо связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе тут нет. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Вооруженных сил США.

По его словам, никаких изменений в график 10-дневных учений Eagle Partner 2023 внесено не было. "Мы были осведомлены о том, что [Азербайджан] проводил операции, но мы не считаем, что они в настоящий момент представляют какой-либо риск для наших солдат", - заявил представитель ВС США.