20 сентября, 07:38,
обновлено 20 сентября, 07:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Reuters: США завершат учения с Арменией 20 сентября, как и планировали

По словам представителя Вооруженных сил США, какой-либо связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе тут нет

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие США завершат совместные учения с армянскими войсками на территории Армении 20 сентября, как и планировалось изначально, какой-либо связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе тут нет. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Вооруженных сил США.

По его словам, никаких изменений в график 10-дневных учений Eagle Partner 2023 внесено не было. "Мы были осведомлены о том, что [Азербайджан] проводил операции, но мы не считаем, что они в настоящий момент представляют какой-либо риск для наших солдат", - заявил представитель ВС США. 

Теги:
АрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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