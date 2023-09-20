Источник: Асад примет участие в открытии Азиатских игр в Ханчжоу 23 сентября

По словам собеседника агентства, президент Сирии с женой прибудут в столицу провинции Чжэцзян по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина

БЕЙРУТ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад в ходе официального визита в Китайскую Народную Республику примет участие 23 сентября в церемонии открытия XIX Летних Азиатских игр. Об этом сообщил ТАСС арабский дипломатический источник в Дамаске.

"Сирийский лидер будет находиться на трибуне в качестве почетного гостя председателя КНР Си Цзиньпина вместе с другими главами государств и правительств Азии", - отметил собеседник.

По информации источника, Асад с женой Асмой прибудут в Ханчжоу - столицу провинции Чжэцзян - в четверг, 21 сентября по приглашению председателя КНР.

"Лидеры двух дружественных государств проведут двустороннюю встречу и переговоры в расширенном составе на полях Азиатских игр, - отметил собеседник. - После церемонии открытия игр президент Асад и сопровождающая его делегация направятся в Пекин для продолжения переговоров с высокопоставленными китайскими руководителями".

Это второй визит сирийского лидера в КНР, первый состоялся в 2004 году. В поездке Асада сопровождают министр иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсал Микдад, министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самир Халил, министр по делам президента Мансур Фадлалла Аззам и советник по политическим вопросам Бусейна Шаабан.