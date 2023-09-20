В Карабахе заявили о готовности к шагам по защите мирного населения

Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян не пояснил, о каких мерах идет речь

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Нагорного Карабаха заявили о готовности "принять меры, направленные на обеспечение физической безопасности мирного населения" региона, сообщило агентство Арменпресс.

По его данным, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян провел заседание совета безопасности и по итогам выступил с заявлением, что со стороны международного сообщества "никаких практических шагов не предпринимается", на основании чего власти региона "вынуждены принять соответствующие меры, имея в качестве приоритета обеспечение физической безопасности населения".

При этом он не пояснил, о каких мерах идет речь. Некоторые СМИ предполагают, что имеется в виду массовая эвакуация населения, другие - что власти региона дадут свое согласие на встречу с представителями Баку в азербайджанском городе Евлахе, которую предложила накануне азербайджанская сторона.