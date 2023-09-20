МИД КНР заявил о тесной стратегической связи Путина и Си Цзиньпина

Мао Нин отметила, что пока не располагает информацией о возможном визите российского лидера в Пекин

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают тесный стратегический контакт. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ожидаемый визит российского лидера в Пекин в октябре.

"Лидеры Китая и России поддерживают тесную стратегическую связь", - сказала Мао Нин. Она не уточнила сроки визита Путина в Китай, сказав, что пока не располагает информацией, которую можно было бы обнародовать.

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности заявил, что Путин и Си Цзиньпин в октябре могут провести переговоры в Пекине. Китайскую делегацию на консультациях возглавил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Ван И.

В июле первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР (в 2013-2022 годах) Андрей Денисов сообщил корреспонденту ТАСС, что в Пекине готовятся к приезду Путина в октябре. По словам Денисова, китайская сторона ожидает, что российский лидер будет участвовать в третьем форуме "Один пояс - один путь".

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.