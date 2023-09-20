20 сентября, 08:11,
обновлено 20 сентября, 08:23
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Омбудсмен Армении заявила о гибели 32 человек в ходе военных действий в Карабахе

Еще более 200 человек получили ранения, рассказала Анаит Манасян

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 32 человека погибли, более 200 получили ранения.

Читайте также
Трансляция
Хронология эскалации в Нагорном Карабахе

Об этом заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

"Вооруженные силы Азербайджана применяют против мирного населения крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию. По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент - 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения - 7 погибших (двое детей) и 35 раненых (13 детей)", - отмечается в заявлении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация