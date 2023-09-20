Омбудсмен Армении заявила о гибели 32 человек в ходе военных действий в Карабахе

Еще более 200 человек получили ранения, рассказала Анаит Манасян

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 32 человека погибли, более 200 получили ранения.

Об этом заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

"Вооруженные силы Азербайджана применяют против мирного населения крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию. По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент - 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения - 7 погибших (двое детей) и 35 раненых (13 детей)", - отмечается в заявлении.