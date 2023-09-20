20 сентября, 08:17

Президент Руанды заявил о решении переизбираться в 2024 году

Поль Кагаме находится у власти 23 года

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме, находящийся у власти 23 года, намерен баллотироваться на четвертый по счету срок на выборах в 2024 году. Об этом он заявил в интервью журналу Jeune Afrique.

"Да, я являюсь кандидатом", - подтвердил Кагаме. "Мне жаль Запад, но то, что Запад подумает, это не моя проблема", - отметил он, отвечая на вопрос о реакции Запада на его решение вновь идти на выборы. Глава государства пообещал служить народу Руанду столько, сколько сможет.

65-летний Кагаме впервые был избран президентом Руанды в 2000 году. Через 15 лет состоялся референдум, который отменил положение конституции, которое ограничивало двумя сроками длительность нахождения одного человека на посту главы государства. На последних президентских выборах в 2017 году Кагаме набрал 98,8% голосов избирателей. 

Теги:
Кагаме, ПольРуанда
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