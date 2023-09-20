Саудовская Аравия положительно оценила переговоры с хуситами

Речь идет о переговорах по выработке дорожной карты урегулирования конфликта в Йемене

ДУБАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствовало результаты завершившихся в Эр-Рияде переговоров с делегацией мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по выработке дорожной карты урегулирования конфликта в Йемене.

"МИД [Саудовской Аравии] приветствовал положительные результаты важных дискуссий о выработке дорожной карты мирного процесса в Йемене, которые саудовская группа по связям и координации во главе с послом <…> в Йемене Мохаммедом бен Саидом аль-Джабером с участием братьев из Султаната Оман провела с делегацией из Саны (столица Йемена с 2015 года находится под контролем хуситов - прим. ТАСС) во главе с Мохаммедом Абдель Салямом Фалитой в городе Эр-Рияд <…> в период с 14 по 18 сентября 2023 года", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в ночь на среду. Переговоры стали продолжением встреч, которые саудовская сторона провела с представителями Президентского руководящего совета Йемена, и консультаций с хуситами в Сане. По оценке ведомства, в Эр-Рияде было выработано "множество идей и вариантов" дорожной карты урегулирования конфликта.

В ночь на среду главы Минобороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд сообщил, что провел в столице королевства встречу с делегацией хуситов. "Встретился с делегацией из Саны, которая прибыла в Эр-Рияд для завершения усилий, направленных на поддержку мирного процесса в Йемене. В ходе встречи <…> я подтвердил, что королевство поддерживает Йемен и его братский народ, а также его стремление побудить стороны йеменского [конфликта] сесть за стол переговоров для всеобъемлющего и прочного политического разрешения [кризиса] под контролем ООН", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). МИД Саудовской Аравии "высоко оценил" ход консультаций.

Во вторник телеканал Al Masirah проинформировал, что делегация "Ансар Аллах" покинула Эр-Рияд, завершив пятидневный раунд переговоров по урегулированию конфликта в Йемене. По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. Собеседники агентства утверждают, что в ближайшее время представители хуситов и саудовские чиновники проведут еще одну встречу.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В начале апреля 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, однако срок действия режима прекращения огня истек 2 октября того же года.