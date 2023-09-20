СМИ: власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь

Портал 24News со ссылкой на инфоцентр Карабаха сообщил, что "в сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны"

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и принять предложения командования российских миротворцев. Об этом сообщает портал 24News со ссылкой на инфоцентр Карабаха.

"Анализ действий Вооруженных сил Азербайджана показывает, что поставлена задача разделить Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и нанести непоправимый ущерб его жизнеспособности. В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему большие потери. К сожалению, у арцахской стороны есть жертвы и раненные. На некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Армии обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических дорожных узлов", - говорится в его заявлении.

"В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны. Учитывая все это, власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии по прекращению огня", - указано в нем.

Накануне командование российского миротворческого контингента призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. МИД РФ призвал стороны конфликта исключить жертвы среди гражданских и остановить кровопролитие, а также вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.