Представители Карабаха и Азербайджана проведут встречу в Евлахе 21 сентября

Они обсудят вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения непризнанной республики

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Азербайджана проведут встречу 21 сентября в Евлахе. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр НКР.

"Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч", - отмечается в заявлении.

О встрече также сообщили в администрации президента Азербайджана.

"По предложению администрации президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении.