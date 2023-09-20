20 сентября, 09:07,
обновлено 20 сентября, 09:34
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан сообщил о достижении договоренности приостановить операцию в Карабахе

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Договоренность достигнута при участии российских миротворцев, уточнили в Баку

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе 20 сентября с 12:00 мск.

Читайте также
Трансляция
Хронология эскалации в Нагорном Карабахе

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 [12:00 мск]", - говорится в сообщении.

В сообщении оборонного ведомства приводятся условия приостановки антитеррористических мероприятий. "Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования Вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", - отмечается в заявлении. Кроме того, согласно условиям, "параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника".

"Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - подчеркнули в Минобороны. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация