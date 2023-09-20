Азербайджан сообщил о достижении договоренности приостановить операцию в Карабахе

Договоренность достигнута при участии российских миротворцев, уточнили в Баку

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе 20 сентября с 12:00 мск.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 [12:00 мск]", - говорится в сообщении.

В сообщении оборонного ведомства приводятся условия приостановки антитеррористических мероприятий. "Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования Вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются", - отмечается в заявлении. Кроме того, согласно условиям, "параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника".

"Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - подчеркнули в Минобороны.