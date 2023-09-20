Вертолет объявленного в розыск миллиардера Жеваго передали ВСУ

Константин Жеваго обвиняется в растрате

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолет бизнесмена Константина Жеваго, который обвиняется в растрате и объявлен в розыск. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Арестованный ГБР вертолет экс-депутата и акционера АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ", - говорится в сообщении. Как указывает бюро, вертолет был арестован в рамках расследования уголовного дела в марте 2023 года, сейчас решением военного командования "осуществлено его принудительное отчуждение".

Воздушное судно принадлежало юридическому лицу, подконтрольному бывшему депутату. Жеваго пользовался вертолетом в личных целях, отмечает ведомство.

В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей Украины по версии журнала Forbes, было предъявлено обвинение в организации растраты $113 млн банка "Финансы и кредит". В начале января этого года владелец банка был задержан в Куршевеле, а затем отпущен под залог. Позже французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине наложен арест на его имущество и корпоративные права связанных с ним компаний. В августе антикоррупционное бюро страны возбудило новое уголовное дело против Жеваго - по обвинению в подкупе судей Верховного суда.

Власти Украины на фоне полной финансовой зависимости от Запада и заявлений о нехватке вооружений у ВСУ пытаются продемонстрировать успехи в борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией. По оценке экспертов, действия киевских властей, преподносящиеся как активная борьба со злоупотреблениями, зачастую являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния. В докладе Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, представленном в июне, прогресс страны в плане принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и олигархизацией оценивался на тройку по пятибалльной системе.