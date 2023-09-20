Власти ФРГ изучают вопросы поставок ракет Taurus Киеву

Министр обороны Борис Писториус уточнил, что Германия не отказывается от передачи вооружения

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Германия может предоставить украинским властям дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако предварительно хочет изучить все связанные с такими поставками вопросы, в том числе юридические. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Le Monde.

"Нет, мы не отказываемся поставлять эти ракеты. Мы изучаем запрос и его последствия, что означает учет определенных технических и юридических данных. Я понимаю, что это требует времени. Но крылатые ракеты Taurus - это очень дальнобойные системы", - сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, не хватит ли Берлину простого заверения от Киева не атаковать этими ракетами территорию России, Писториус отметил, что "это, безусловно, важное обязательство", но не единственный фактор, который предстоит учесть германскому оборонному ведомству. Он также напомнил, что ФРГ является "вторым по величине поставщиком помощи Украине и самым крупным в Европе", указав в частности на поставки ПВО и боеприпасов.

В понедельник Писториус сообщил в интервью газете Bild, что ФРГ выделит Украине новый пакет помощи общим объемом €400 млн, который, среди прочего, будет включать боеприпасы. 23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется".

Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу. Во вторник статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер заявила, что тема возможных поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus не обсуждалась на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн, прошедшей на американской одноименной авиабазе в Германии.

10 лет назад для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.