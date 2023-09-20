СМИ: страны Запада отвергли просьбы Канады осудить Индию за убийство главы сикхов

По данным The Washington Post, за несколько недель до того, как премьер-министр Джастин Трюдо обвинил индийские спецслужбы в убийстве Хардипа Сингха Ниджара, Оттава обратилась с просьбой к своим ближайшим союзникам публично осудить преступление

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Запада отказались удовлетворить просьбу Оттавы осудить Индию за убийство лидера сикхского движения в Канаде. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, за несколько недель до того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо обвинил индийские спецслужбы в убийстве лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, Оттава обратилась с просьбой к своим ближайшим союзникам, включая Вашингтон, публично осудить преступление. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что запросы были отклонены.

Эту информацию опровергла пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Эмили Уильямс, назвав ее ложной. "Мы продолжим информировать о ходе дела наших союзников, в том числе на официальном уровне. Канадские службы безопасности работают быстро, чтобы разобраться в сути дела", - приводит ее слова The Washington Post.

Власти Канады в понедельник решили выслать высокопоставленного индийского дипломата из-за предположений о причастности спецслужб Индии к убийству. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Она подчеркнула, что Оттава не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Глава МИД добавила, что ожидает полного сотрудничества от Нью-Дели по этому вопросу. Трюдо, выступая в парламенте, сообщил, что Канада подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве отметили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность.