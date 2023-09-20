Lockheed Martin увеличит ежегодное производство F-16 до 48 единиц к 2025 году

В текущем году компания намерена предоставить заказчикам всего шесть-восемь F-16, указал вице-президент объединенной группы истребительной авиации Орландо Санчес

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Корпорация Lockheed Martin планирует ежегодно производить и поставлять другим странам к 2025 году 48 истребителей F-16. Об этом сообщил вице-президент объединенной группы истребительной авиации Lockheed Martin Орландо Санчес в интервью порталу Defense One.

"В этом году мы пройдем начальную стадию наращивания производства, а затем продолжим увеличивать его до четырех ежемесячных поставок к концу 2025 года", - отметил он. В текущем году компания намерена предоставить различным заказчикам всего шесть-восемь новых F-16, указал Санчес.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланта, которые приводит портал, Пентагон уже давно не приобретает истребители этой модели.

Нехватка производственных мощностей концерна Lockheed Martin, как пишет Defense One, служит одним из главных факторов, сдерживающих поставки 66 F-16 Тайваню, что было одобрено Госдепартаментом в 2019 году. Первоначально их планировали начать в 2023-м и завершить в 2026-м, однако до сих пор остров не получил ни одного истребителя.