В Германии пригрозили Азербайджану пересмотром экономических связей из-за Карабаха

По словам депутата Михаэля Рота, невозможно будет действовать business as usual (как обычно), если вспыхнет новая война, которая "будет угрожать миру, стабильности и безопасности во всем регионе"

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Михаэль Рот (Социал-демократическая партия Германии) призвал власти ФРГ направить сигнал руководству Азербайджана о необходимости прекращения военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны направить ясный сигнал Баку о том, что мы просто так не приемлем эту хладнокровную агрессию", - утверждал Рот. "Само собой разумеется, сюда, в случае, если страна, с которой ведут торговлю, прибегает к военной силе, относится и пересмотр экономических отношений", - предупредил он. По словам депутата, невозможно будет действовать business as usual (как обычно), если вспыхнет новая война, которая "будет угрожать миру, стабильности и безопасности во всем регионе".

В аналогичном ключе высказалась и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия). "Мы должны направить ясный сигнал Баку", - написала она на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).