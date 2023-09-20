МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять осторожность

Официальный представитель ведомства Ариндам Багчи заявил, что причина в "растущей антииндийской активности"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индии рекомендовало своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" в стране и ухудшающейся ситуацией с безопасностью. Соответствующее заявление разместил у себя в соцсети X ("икс", ранее Twitter) официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи.

"В связи с растущей антииндийской активностью и политически мотивированными преступлениями на почве ненависти и криминальным насилием в Канаде всем гражданам Индии, находящимся там, и тем, кто планирует поездки, настоятельно рекомендуется проявлять максимальную осторожность", - говорится в заявлении индийского министерства.

В МИД республики обратили внимание, что "в последнее время угрозы адресовались особенно индийским дипломатам и тем слоям индийского сообщества, которые выступают против антииндийской повестки дня". "Поэтому гражданам Индии рекомендуется избегать поездок в регионы и потенциальные места проведения мероприятий в Канаде, где произошли подобные инциденты", - подчеркнули в министерстве.

"В связи с ухудшающейся ситуацией с безопасностью индийским студентам особенно рекомендуется проявлять осторожность и оставаться бдительными", - добавили в ведомстве.

Дипломатический кризис между Индией и Канадой

Власти Канады в понедельник решили выслать высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара в июне 2023 года. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Глава МИД добавила, что ожидает полного сотрудничества от Нью-Дели по этому вопросу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность.