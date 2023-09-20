Два вице-президента Нацбанка Грузии подали в отставку

Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили сообщили об отставке после того, как регулятор разморозил счета бывшего генпрокурора Отара Пархцаладзе, подпавшего под санкции США якобы за связи с ФСБ России

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Вице-президенты Национального банка Грузии Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили написали заявление об отставке после того, как во вторник регулятор разморозил счета бывшего генерального прокурора республики Отара Пархцаладзе, подпавшего под санкции США якобы за связи с ФСБ России. Об этом сообщила и.о. президента банка Натия Турнава на брифинге.

"Он (Лежава - прим. ТАСС) мне сообщил посредством электронной коммуникации о том, что написал заявление об отставке. Жаль. Он хороший профессионал, долгое время работал в Национальном банке", - сказала Турнава.

Мествиришвили сообщил об уходе с поста на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Друзья и коллеги, я покидаю свою должность в Национальном банке", - написал он.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и РФ. По версии Госдепартамента, он вел деятельность в секторе управления и консультаций в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.

18 сентября Национальный банк Грузии закрыл Парцхаладзе доступ к финансовым операциям. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что банк, заморозив счета Парцхаладзе из-за санкций США, нарушил конституцию, так как не принял во внимание принцип презумпции невиновности. 19 сентября регулятор решил разморозить счета бывшего генпрокурора.

Парцхаладзе занимал должность генпрокурора с 7 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года.