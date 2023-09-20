20 сентября, 09:56,
обновлено 20 сентября, 10:23
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

По словам армянского премьер-министра, его страна надеется, что после прекращения огня российские миротворцы защитят гражданское население Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Официальные власти Армении не принимали участие в переговорах между властями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Об этом в своем послании к народу страны заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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"Республика Армения не участвовала в [подготовке] подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений", - отметил он.

По его словам. Армения принимает к сведению решение властей непризнанного Нагорного Карабаха о переговорах с Азербайджаном. "Мы принимаем к сведению произошедшее и продолжим следить за развитием событий", - отметил он.

Пашинян заявил, что Армения надеется, что после прекращения огня миротворцы РФ защитят население Карабаха. "Предполагается, что если миротворцы выступили с таким предложением, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полную обязанность по обеспечению армян Нагорного Карабаха, а значит, они должны обеспечить полные условия для прав армян Нагорного Карабаха", - отметил он.

По его словам, интенсивность боевых действий в Нагорном Карабахе снизилась. "Последняя информация, которую я получил из Нагорного Карабаха, заключается в том, что интенсивность военных действий резко снизилась, но они полностью не прекратились. Мы надеемся, что военная эскалация не будет продолжаться", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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