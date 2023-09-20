Мажилис Казахстана принял закон о выплатах из Национального фонда детям

Речь идет об отчислении 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования". Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Закон предусматривает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. "Основными целями законопроекта является поддержка молодого поколения граждан Казахстана с целью возможности при достижении ими совершеннолетия улучшить жилищные условия или получить образование за счет накоплений. Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году", - говорится в заключении комитета по финансам и бюджету Мажилиса.

До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком в финансовые инструменты. На счет каждого ребенка будет зачисляться одна и та же сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с даты рождения ребенка или с даты получения ребенком гражданства Казахстана до достижения им 18 лет. Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком совершеннолетия. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения.

После принятия Мажилисом закон о выплатах детям из Национального фонда поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.