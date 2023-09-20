В Баку заявили в взятии под контроль более 90 боевых позиций армянских сил в Карабахе

По данным Минобороны республики, в качестве трофеев захвачены семь военно-транспортных средств, четыре миномета, один танк, две боевые машины пехоты и большое количество оружия и боеприпасов

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана до достижения договоренности о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе взяли под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований. Об этом сообщил на брифинге для прессы руководитель пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов.

"На этот час Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль более 90 боевых позиций, а также ряд стратегических позиций", - сказал Эйвазов. По словам официального представителя военного ведомства, в качестве трофеев захвачены семь военно-транспортных средств, четыре миномета, один танк, две боевые машины пехоты и большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее в среду Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе с 12:00 мск 20 сентября.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. МИД РФ призвал остановить кровопролитие, прекратить боевые действия, исключить жертвы среди гражданского населения и вернуться к мирному разрешению карабахской проблемы.

17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.