Главы МО РФ и Ирана подтвердили приверженность сотрудничеству в формате "3+3"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поддержал позицию Ирана в отношении последних событий на Кавказе и подверг критике присутствие в регионе третьих стран

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни подтвердил приверженность сотрудничеству по Южному Кавказу в формате "3+3". Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, Шойгу выразил солидарность со своим визави в том, что формат "3+3" является наилучшим решением проблем в кавказском регионе мирным путем. Глава Минобороны России также поддержал позицию исламской республики в отношении последних событий на Кавказе и подверг критике присутствие в регионе третьих стран.

Со своей стороны Аштияни заявил, что сохранение территориальной целостности стран кавказского региона является одной из красных линий для Ирана. Он также высоко оценил успешный опыт сотрудничества с РФ, в том числе в борьбе против терроризма на Ближнем Востоке. Глава иранского МО выразил уверенность, что взаимодействие между двумя государствами в военной и оборонной сферах будет прогрессировать с течением времени, поскольку это полностью отвечает интересам сторон.

Заявления глав оборонных ведомств России и Ирана были сделаны на фоне нового обострения в Нагорном Карабахе, которое началось 19 сентября. В этот день в Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. В среду Минобороны Азербайджана объявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе с 12:00 мск 20 сентября.

Впервые с инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье выступили в 2021 году лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила, что не планирует участвовать в данной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.