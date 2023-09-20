Встреча командующих армиями стран Индо-Тихоокеанского региона пройдет в сентябре в Индии

В рамках конференции пройдет выставка вооружений Индии, посвященная успехам республики в достижении самообеспечения современным оружием

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Конференция командующих армиями 30 государств Индо-Тихоокеанского региона пройдет 26-27 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщил на встрече с журналистами в столице Индии заместитель главнокомандующего индийскими сухопутными силами генерал-лейтенант М. В. Сучиндра Кумар.

"Конференция позволит выработать общее видение событий в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепить партнерские отношения и дружбу с региональными странами в целях содействия миру, безопасности и процветанию в этом районе мира", - цитирует военачальника газета Hindustan Times.

В рамках конференции пройдет выставка вооружений Индии, посвященная успехам республики в достижении самообеспечения современным оружием. Около 30 национальных компаний представят в Нью-Дели беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы и другое оружие, которое республика готова экспортировать.

Как пишет газета, экспорт оборонной продукции Индии за последние 10 лет вырос в 23 раза, до $1,9 млрд. Страна, которая прежде в основном импортировала вооружения, теперь предлагает на мировом рынке артиллерийские орудия, сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, которые производит совместное с РФ предприятие BrahMos Aerospace, зенитные ракеты и пусковые установки Pinaka, радары, тренажеры, броне- и авиатехнику.