Глава ЕИБ заявил, что нужно начать восстановление Украины до заключения мирного договора

Вернер Хойер считает, что сейчас необходимо "держать экономику на плаву, обеспечивать доходы от налогов в казну и способность сельскохозяйственного сектора экспортировать продукцию"

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Восстановление Украины необходимо начать немедленно, не дожидаясь мирного урегулирования конфликта. Такое мнение выразил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер.

"Нет никаких веских причин дожидаться окончания вооруженного конфликта, чтобы начать восстановление страны", - заявил Хойер в интервью агентству Bloomberg.

"Сейчас необходимо держать экономику на плаву, обеспечивать доходы от налогов [в казну] и способность сельскохозяйственного сектора экспортировать продукцию", - добавил глава ЕИБ. Меры нужно принять "прямо сейчас, не дожидаясь дня, когда, надеюсь, мирный договор наконец-то будет подписан", отметил Хойер.

По данным агентства, ЕИБ уже выделил €1,7 млрд на восстановление объектов социальной инфраструктуры на территории Украины. Ранее глава банка заявил, что помощь Киеву после окончания конфликта может обойтись Европе в триллионы евро.