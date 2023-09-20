Словацкий парламент не смог обсудить ситуацию с мигрантами на границе с Венгрией

Премьер Словакии Людовит Одор, реагируя на предложение восстановить контроль на границе с Венгрией, назвал эту идею неэффективной

БРАТИСЛАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии из-за отсутствия кворума не смог провести инициированное оппозицией внеочередное заседание для обсуждения возможности временного восстановления контроля на наземной границе республики с Венгрией, через которую в республику проникают нелегальные беженцы из государств Ближнего Востока и Азии. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Заседание парламента созвал его спикер Борис Коллар по требованию партии "Направление - социальная демократия". Социал-демократы, которые, согласно опросам избирателей, имеют наилучшие шансы на победу в досрочных парламентских выборах в конце сентября, настаивают на пограничных проверках с Венгрией. Коллар, возглавляющий правоцентристскую партию "Мы семья", также выступает за ужесточение погранконтроля из-за наплыва нелегальных беженцев.

Лидер партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер Словакии Роберт Фицо ранее призвал правительство республики возобновить проверки въезжающих в страну на границе с Венгрией. Если кабмин не восстановит там контроль, то Чехия и другие соседние страны, по его словам, могут закрыть свои границы со Словакией.

Между тем действующий премьер Словакии Людовит Одор, реагируя на предложение восстановить контроль на границе с Венгрией, назвал эту идею неэффективной. "Это дорогостоящий и не дающий ожидаемого эффекта инструмент, который ввела [на границе с Сербией] Венгрия, но нелегальные беженцы все равно проникают сюда через охраняемую границу", - сказал он.